Miguel Bosé presuntamente tiene una ETS que afectó su voz y su ex relación

Miguel Bosé y Nacho Palau sorprendieron al público cuando en 2018 anunciaron su separación después de varias décadas juntos y de tener cuatro hijos. Desde ese momento comenzó una ardua batalla legal por la custodia de los menores. Sin embargo, ahora se ha revelado que supuestamente el cantante de 65 años de edad padece una Enfermedad de Transmisión Sexual(ETS) que no sólo afectó su vida sentimental, sino también su voz.

Una fuente cercana a la ex pareja, confesó a la revista TVNotas que a Bosé de 65 años de edad supuestamente le detectaron una ETS hace algunos años, y debido a un tratamiento médico mal medicado, fue que el famoso cantante poco a poco ha quedado afectado de su voz.

Sin embargo, el presunto padecimiento también afectó su vida en pareja: “la noticia lo desquició (a Miguel) y Nacho se decepcionó porque, aunque sospechaba que Miguel no le era fiel, sabiendo lo atractivo que era y que convive con ‘n’ cantidad de gente en el mundo, pensó que al menos sería precavido”, aseguró la fuente. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Nacho Palau confesó que su relación con Miguel Bosé terminó como una “historia de terror”.

Nacho Palau aún quiere compartir la custodia de sus hijos con Miguel Bosé

Se dice que la relación de Bosé y Palau se vió afectada por los problemas de salud y emocionales del cantante/Foto: Hola

De acuerdo con la fuente, desde que Miguel Bosé comenzó a tener problemas con su voz por los medicamentos que según estaba tomando, cayó en una “fuerte depresión, además de que comenzó a amargarse y enfurecerse”. Sin embargo, el informante no reveló si Nacho también se llegó a contagiar de esa supuesta ETS.

En cuanto a la custodia de los cuatro niños todo se ha complicado debido a que no todos comparten la misma sangre: “Tuvieron cuatro hijos, los dos mayores con los genes de Miguel y los dos menores con los de Nacho”, dijo la fuente.

“Nacho pidió que la custodia de los cuatro sea compartida y que sean reconocidos legalmente como hermanos, lo cual no ha sucedido porque las leyes españolas no los reconoce como tal por como nacieron (por maternidad subrogada), pero sí se determinó que se vean por videollamadas y se visiten. Nacho seguirá apelando para que los niños puedan volver a estar juntos”, explicó la persona cercana a la ex pareja.

¿Cuántos años estuvieron juntos Miguel Bosé y Nacho Palau?

La relación del escultor y el cantante siempre fue muy privada/Foto: Periódico de Ibiza

El romance de Miguel Bosé y Nacho Palau duró casi 26 años. Cuando se separaron, ninguno dió detalles sobre los motivos de la ruptura hasta que el cantante declaró que se había “acabo el amor”, mientras que el escultor de 51 años de edad reveló a principios de este año que Bosé cambió mucho desde que nacieron sus hijos, algo que fue deteriorando la relación.

