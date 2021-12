Miguel Bosé no cree en la variante Ómicron

En La Verdad Noticias te hemos informado previamente de las polémicas declaraciones que ha hecho Miguel Bosé con respecto a la pandemia por COVID-19, y con la llegada de Omicrón no se quedó atrás.

Y es que el famoso negó que la variante sea tan peligrosa como se ha dicho, durante una entrevista en su natal España.

El intérprete quien recientemente estrenó su nuevo libro, en donde habla de las memorias de su padre, y que él es más atento que el suyo.

El cantante, quien cuenta con más de 900 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram reveló que no quiere seguir siendo parte de una farsa, y que por el contrario, prefiere seguir sus instintos.

“Yo no quiero estar siendo parte de una farsa, que por la información que tengo… yo decidí irme del lado de mi corazón y mi intuición, no me han educado a mentir”, detalló.