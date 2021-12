Miembro del elenco de Sex and the City vio 'comportamiento tóxico' de Chris Noth

La suplente de Sex and the City, Heather Kristin, quien hizo el papel de Charlotte, ha recordado el supuesto "comportamiento tóxico" del actor, Chris Noth en el set del programa original en un comunicado actualizado publicado hoy.

Kristin, quien estuvo en la serie durante cuatro temporadas, escribió sobre un "actor masculino de tipo alfa" y afirmó que era "tremendamente ofensivo" con el elenco femenino en un ensayo que se publicó en febrero a principios de este año.

Cómo te revelamos en La Verdad Noticias, el actor que dio vida a ‘Mr. Big’ de Sex and the City, Chris Noth fue acusado de agresión sexual por dos mujeres distintas, pero desde entonces nuevas denuncis han salido a la luz.

Denuncian abusos de Chris Noth en el set

Denuncian abusos de Chris Noth en el set

“Yo era la suplente de Charlotte en Sex and the City. Parte del comportamiento que vi todavía me sorprende. Recuerdo su comportamiento tóxico con demasiada claridad”, escribió Kristin en su ensayo original donde ocultó el nombre del actor.

"La primera vez que el actor 'macho alfa' deslizó su mano por mi espalda y sobre mi trasero, me estremecí. Tenía veintitantos años y había trabajado como extra en escenarios de películas durante más de una década; nunca me habían maltratado".

"Ese es tu lugar, cariño", dijo Noth, acercándose aún más", escribió la suplente en una versión no censurada de su ensayo publicado después de que Chris Noth negó acusaciones de agresión sexual en contra de mujeres.

Elenco de Sex and the City reacciona a acusaciones

Elenco de Sex and the City reacciona a acusaciones

Esta semana, Sarah Jessica Parker respondió a las acusaciones contra Chris Noth en un comunicado en conjunto con sus compañeras de elenco, Kristin Davis y Cynthia Nixon publicada en sus cuentas de redes sociales.

"Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias”, escribieron las actrices de Sex and the Ciy.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!