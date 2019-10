Mickey Mouse tendrá su propio documental para el 2020 en Disney Plus

Disney confirmó el día de hoy que el personaje que representa a su compañía tendrá en efecto su propio documenta llegando en el futuro Disney Plus, este contará de manera más cercana el impacto cultural que ha tenido este personaje en cada uno de nosotros y el mundo.

Así mismo se reveló que Morgan Neville, productor con múltiples premios en la industria por “You Be My Neighbor?" trabajará de primera mano en este proyecto por venir junto con el lanzamiento de la nueva plataforma de streaming de Disney.

El documental será dirigido por Jeff Malmberg junto con los estudios Tremolo Productions, responsable del documental de Fred Rogers y el estudio Lincoln Square Productions, quienes crearon el programa de “ABC, What Would You Do?”.

Respecto a la distribución se confirmó que Disney también cuenta con los derechos de Howard, reportaje que nos presenta la historia de vida del letrista Howard Ashman, persona muy importante en la compañía por su participación en películas animadas como “La Sirenita, La Bella y la Bestia y Aladdin”, del proyecto se confirmó a Don Hahn como director del documental, quien ya tiene experiencia en hacer documentales para Disney.

Disney y Netflix

Como ya bien sabemos, ambas compañías se encuentran en un proceso de evolución, pues tanto Disney con su propia plataforma como Netflix con su propio contenido original, dicen adiós a una época en la que solo veíamos películas y series de diferentes estudios como bien los encontramos en Youtube.

Ante el cambio, Disney prestó sus películas a Amazon Prime Video mediante una licencia de un año, esto en lo que su nueva plataforma Disney Plus llega a Latinoamérica y podemos ver llegar la entrega de nuevas series y películas originales como la película “La Dama y el Vagabundo” junto con toda la saga de Star Wars.

