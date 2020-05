Mick Jagger ofrece sus mejores consejos para sobrevivir en la cuarentena/Foto: 24 horas

Mick Jagger sorprendió a todo el público con una cápsula mostrando sus mejores consejos para sobrevivir ahora en la cuarentena. El músico británico vocalista del grupo de rock The Rolling Stones decidió hacer este “video informativo” para ayudar a la asociación Save The Children, una organización que da auxilio humanitario.

La cuarentena probablemente ha dejado con mucho tiempo muerto a miles de personas, sin embargo Mick de 76 años, mostró en su video que ahora con el aislamiento puedes hacer diversas actividades que te mantendrán ocupado, como lo hicieron con él.

El clip fue presentado durante la transmisión del Tonight Show With Jimmy Fallon, y fue una parodia que Jagger hizo de las antiguas cápsulas informativas que hacía la cadena BBC durante los años 40’s.

El cantante mostró que en aislamiento por el Coronavirus puedes hacer actividades como reparar cosas del hogar, cultivar tus vegetales, criar a los animales, hacer ejercicio, leer, pasar tiempo con el gato de la casa, entre muchas otras cosas. Este video fue grabado en la mansión en la que vive el músico en Francia.

Mick Jagger con Jimmy Fallon

Aunque el video de Mick Jagger mostrando “Cómo hacer cuarentena” (How to Quarantine) se ha hecho viral por lo divertido y ocurrente que es, en realidad su objetivo es enviar el mensaje de quedarse en casa durante esta pandemia y apoyar a Save The Children.

Sin embargo, los fans del músico de The Rolling Stones y del programa de Jimmy Fallon no pudieron evitar reír con lo gracioso que es este video. Sin duda una buena manera de entretenerse y al mismo tiempo aprender qué se puede hacer durante la cuarentena.

Mick Jagger con una fortuna de más de 300 millones de dólares también es un filántropo que constantemente apoya las causas sociales, especialmente el artista del rock apoya que se imparta música en las escuelas.