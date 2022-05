Mick Jagger critica severamente a Harry Styles: “No tiene una voz como la mía”

El rockero dejó en claro que no se parece al ex One Direction/Foto: Rock and Pop

Mick Jagger, el vocalista de The Rolling Stones ha hecho severos comentarios contra el cantante Harry Styles, que han hecho enojar a los fans del ex One Direction. Y es que el rockero parece estar cansado de las comparaciones entre él y el cantante Pop.

“Me gusta Harry, tenemos una relación fácil. Yo solía usar mucho más maquillaje en los ojos que él. Vamos, que era mucho más andrógino”, señaló Jagger de 78 años de edad, al diario inglés The Sunday Times.

Aunque Mick Jagger de The Rolling Stones dijo que sí le gusta la música de Harry, insistió en que no deben compararlo con él, ya que nunca van a ser iguales: “no tiene una voz como la mía ni se mueve en el escenario como yo. Sólo tiene un parecido superficial con mi yo más joven, lo cual está bien, no puede evitarlo”, sentenció.

Harry Styles admira a Mick Jagger

Jagger considera que no lo deben comparar con Styles/Foto: People

Cabe destacar que Styles ha declarado durante mucho tiempo que Jagger es una de sus principales influencias: incluso llamó a Mick “el hombre más genial del planeta”.

En los días de One Direction, Jagger dijo sobre Styles en una entrevista de 2015: “Lo tiene todo en marcha. Lo conozco, viene a verme en muchos espectáculos. Y sí, puedo ver la influencia. Pero no le digo nada, solo le digo que se ve bien. Me gusta él. Es muy decente”.

Además de menospreciar a Styles, Mick Jagger también reflexionó en su entrevista sobre la ausencia de Charlie Watts, fallecido en agosto de 2021. “Pienso en él. No solo durante los ensayos o en el escenario, sino también de otras maneras”, dijo Jagger. “Lo extraño como amigo”.

Tras las declaraciones del cantante de “Satisfaction”, los fans de Harry Styles inundaron las redes sociales de comentarios contra Jagger, calificándolo de “narcisista” y “celoso”.

¿Cuál es la fortuna de Mick Jagger?

El rockero británico es una de las leyendas vivientes de la música/Foto: Los 40

El valor neto del patrimonio de Mick Jagger ha sido estimado en 360 millones de dólares, después de varias décadas formando parte de la exitosa banda The Rolling Stones. A pesar de los comentarios contra el ex 1D, lo cierto es que Harry Styles está triunfando con su nueva música, incluso su nuevo álbum “Harry’s House”, está siendo un hit mundial.

