Michelle y Stephanie Salas se reencuentran con Luis Miguel

A pesar de que Michelle y Stephanie Salas no quisieron dar ningún detalle sobre la celebración que tuvo Luis Miguel por su cumpleaños, se ha dado a conocer que madre e hija tuvieron un encuentro con “El Sol” para festejar esta fecha tan importante.

Fue la periodista María Luisa Valdés Doria, quien durante la transmisión del programa Hoy dio detalles de la reunión en la que Luis Miguel se reencontró con su hija y su ex pareja.

Sin confirmar su encuentro, Sthephanie Salas confesó durante un evento de moda en la Ciudad de México, que se siente feliz de ver tan bien a Luis Miguel.

“Un día antes, no exactamente el 19, sino el 18. ¿saben con quien se fue a cenar (Luis Miguel) ?, primero con la güera esta que le conocimos, que no es la corista, pero llegó Michelle Salas a este restaurante, que está en Polanco, en Emilio Castelar, y ¿Saben quién llegó al final?, Stephanie Salas, o sea su ex, llegó a festejar el cumpleaños de Luis Miguel”, contó la comunicadora.

“La verdad lo veo muy bien, me da mucho gusto, todo esto que le esta pasado, todos estos conciertos, hoy su cumpleaños, su hija triunfando, Micky muchas felicidades, y de verdad que bueno que todo se esta dando en armonía para que estés bien y todos estemos bien”, dijo Stephanie enviándole un beso.

Por su parte, Michelle explicó: “creo que todos estamos en nuestro mejor momento, ustedes dirán, yo estoy muy contenta también de estar en México y sobre todo en un evento tan importante como el de hoy”.

Finalmente, Michelle Salas se negó a dar detalles del regalo que le dio a su padre por su cumpleaños número 48 y tampoco quiso revelar alguna pista de la serie biográfica del cantante; sin embargo, manifestó sentirse muy orgullosa por él.