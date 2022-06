¿Michelle Vieth y Yolanda Andrade fueron novias? "El Potro" lo confiesa todo

La información fue revelada por Luis "El Potro" Caballero durante una plática en La Casa de los Famosos 2.

La segunda temporada de La Casa de los Famosos sigue dando de que hablar en las redes sociales debido a las confesiones de sus participantes, mismos que son transmitidos a nivel internacional por la señal de Telemundo. En esta ocasión, Luis “El Potro” Caballero ha sido quien ha revelado un oscuro secreto sobre la vida amorosa de Michelle Vieth.

De acuerdo a las declaraciones del periodista Alejandro Zuñiga, el ex integrante de Acapulco Shore estaba platicando con sus compañeros y ya entrado en confianza les confesó que la actriz sostuvo un romance con Yolanda Andrade, el cual duró aproximadamente tres años.

El supuesto romance entre las famosas duró tres años.

Cabe destacar que no hay video alguno que demuestra la plática del ahora ex participante de La Casa de los Famosos 2, pues recordemos que el pasado lunes fue eliminado de la competencia con el 60% de los votos en su contra. Asimismo, se sabe que ni Michelle ni Yolanda se han pronunciado al respecto de estos nuevos y polémicos rumores.

"El Potro" revela detalles de su fallida relación con su ex

El Potro revela detalles de su fallida relación con Michelle Vieth en La Casa de los Famosos 2.

Debes de saber que estas polémicas declaraciones llegan semanas después de que “El Potro” Caballero le revelara al actor Eduardo Rodríguez los verdaderos motivos de la ruptura de su relación. Mientras hacía ejercicio, el carismático pero controversial influencer señaló que Christian Aparicio fue el detonante para que el amor entre ambos acabará.

Asegurando que la diferencia de edad fue uno de los motivos, él aseguró que la actriz tiene severos problemas con su ex novio, a quien señala de tenerla amenazada: “Se salió de control también su exmarido, ‘psycho’, la tiene amenazadísima… Yo ya estaba de ‘me van a matar’, cambié de coche porque me amenazaban, con el chofer y así”.

Finalmente, dejó en claro que siente un gran respeto y admiración por ella, además de decir que le da gusto verla regresar a los foros de Televisa: “Me cae increíble, se rifa, trabaja, saca adelante a sus hijos… Ahorita ya regresó a las novelas y me da mucho gusto, ella quería regresar, pero su ex no la dejaba, la tenía en el baúl”.

¿Qué ha sido de Michelle Vieth?

Hoy en día, la actriz ha regresado al mundo de la televisión, lo cual tiene muy contento a sus fans.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la vida amorosa de Michelle Vieth se ha visto envuelta en varios escándalos, ya sea por el mediático divorcio con Christian Aparicio o su fugaz romance con “El Potro”. Pese a ello, la actriz está enfocada a seguir trabajando y hoy en día es conductora de la emisión Cuéntamelo Ya!.

Fotografías: Redes Sociales