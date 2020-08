Michelle Vieth vuelve a los escándalos con un nuevo PACK de fotos ‘HOT’

Michelle Vieth logró causar un gran alboroto en redes sociales al compartir un ardiente ‘pack’ de fotografías en bikini, donde la actriz dejó muy poco a la imaginación y presumió algunos de sus mejores atributos.

Recordemos que Michelle Vieth logró alcanzar una gran fama dentro del mundo artístico, gracias a su participación en algunas de las telenovelas más exitosas como “Mi pequeña traviesa”, “Soñadoras”, “Amigas y rivales”, “Clase 406” y “Al diablo con los guapos”.

Por otro lado no podemos olvidar el gran escándalo en el que esta actriz estuvo envuelta, después de que se filtraran algunas fotografías y videos íntimos donde se le veía totalmente desnuda y en medio de actos sexuales.

Michelle Vieth vuelve a los escándalos

A pesar de que Michelle Vieth ha tenido un perfil bastante bajo durante los últimos años, parece ser que esta actriz pretende regresar al mundo de la farándula, pues la hemos visto estar en mayor contacto con sus seguidores.

Y ahora esta artista de 40 años de edad ha logrado dejar sin palabras a sus más de 990,000 mil seguidores en Instagram, tras compartir algunas de sus fotografías más sensuales y atrevidas en bikini.

¡Mira su pack en Instagram!

Como era de esperarse estas imágenes de Michelle Vieth presumiendo sus mejores atributos con el mínimo de prendas, ha logrado generar un gran alboroto en las redes sociales, no sólo rompiendo récord con el número de likes, sino acumulando cientos de comentarios.

Y la verdad es que no podemos negar que esta actriz parece haber resurgido de las cenizas como toda un ‘ave fénix’, donde no sólo la vemos lucir un nuevo look de mujer fatal en pelirroja, sino que nos ha demostrado que su cuerpo sigue luciendo impecable.