Michelle Vieth termina su relación con Potro porque sus vidas corrían peligro/Foto: Publinews

Michelle Vieth está pasando por uno de los momentos más terribles de su vida, ya que su ex esposo Christian Aparicio, no sólo le quitó a sus hijos, sino que también obligó a la artista a terminar su relación con Luis Caballero “Potro”, celebridad del reality “Acapulco Shore”; en caso de que el noviazgo no terminara, Aparicio los mandaría a matar.

De acuerdo con un amigo cercano a Christian y Michelle que ofreció una entrevista a la revista TVNotas, el ex esposo de la actriz y conductora estaba furioso de que ella tuviera un romance con Luis Caballero. Por lo tanto, decidió quitarles a sus hijos y comprar a los juzgados para que le dieran la patria potestad por completo a él.

Luis Caballero "Potro" y Michelle Vieth/Foto: El Diario de Yucatán

Recordemos que Potro y Michelle Vieth hicieron público su romance después de que el integrante de Acashore le pidiera a Michelle en el 2019 que fuera su novia en pleno programa en vivo de “Tu Casa TV”, donde ambos eran conductores. Los dos estaban muy enamorados e incluso pensaron en matrimonio e hijos.

Sin embargo, el ex marido de la actriz de 40 años, el torero Christian Aparicio se enfureció de celos cuando supo de la nueva relación de Michelle, así que lo primero que hizo fue golpearla “donde más le duele”, y le arrebató a sus hijos Christian y Keika.

Michelle Vieth y su ex esposo Christian Aparicio/Foto: TV Notas

Cuando Michelle Vieth y Aparicio estuvieron casados, él la engañó en diversas ocasiones, además que la golpeaba y humillaba. Por ello, la actriz decidió separarse, e incluso dejó de creer en el amor durante mucho tiempo, hasta que conoció a Potro.

Michelle Vieth teme por su vida

Aunque Michelle amaba mucho a Luis Caballero, decidió que lo mejor era terminar su noviazgo, ya que sólo de esta manera Christian Aparecio le devolvería a sus hijos y no tendrían en riesgo sus vidas. Aunque Potro no quiso terminar la relación en un principio, aceptó por el bienestar de la artista y de él.

Ya que Christian amenazó de muerte a Michelle y Potro si seguían con su romance "les volaría los sesos". Incluso la fuente que declaró a TV Notas aseguró que finalizó su amistad con el torero por este motivo, ya que sabe que todo lo que está haciendo Aparicio es violencia y un delito.

Por ahora, Michelle ha demando a su ex pareja, pero por la cuarentena tiene miedo de que nada proceda y que Christian haga algo en su contra, ya que se siente “intocable” y “dueño de ella”; creyendo que puede manipular la vida de la actriz y conductora como él desee.