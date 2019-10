Michelle Vieth sorprende con su nuevo look de Barbie (FOTO)

La famosa actriz mexicana Michelle Vieth regresó a los reflectores desde hace unos meses, causando sensación con sus declaraciones, ya que habló sobre las consecuencias de la ‘pornovenganza’.

Tras su regreso a las pantallas, se integró al famoso programa ‘Tu casa tv’ donde es una de las conductoras más populares, pues cautiva a los televidentes con su carisma y belleza.

Ahora nuevamente enloqueció a todos sus fans con su nueva publicación en redes sociales, ya que para sorpresa de todos decidió darse un cambio de imagen completo, y con el resultado quedó irreconocible.

¿Qué hizo Michelle Vieth?

La famosa actriz deslumbró a sus fans con su nuevo look, ya que dejó atrás su clásica imagen para rejuvenecerse de manera impresionante con su estilo fresco e innovador.

A sus 39 años de edad, Michelle Vieth se quitó casi 15 años, luciendo un cuerpo espectacular, donde no pareciera que ya tenga 4 hijos, pues posee un cuerpo envidiable que sin duda ha hecho suspirar a más de uno de sus fans.

“Se vale ser la mejor versión de uno mismo, amé mi look”.

Esta fue la frase que Michelle Vieth publicó con la fotografía, donde se le puede ver con una apariencia de Barbie, ya que se cortó el cabello y lo tiñó a un tono mucho más claro.

De igual manera fue halagada por su maquillaje ya que tiene una apariencia de súper modelo, aunque también causó nostalgia, ya que su look es muy similar al de ‘Vico’ el personaje de RBD interpretado por la actriz Angelique Boyer.

Si quieres ver el nuevo look de Michelle Vieth no te pierdas su programa, el cual se transmite de lunes a viernes de 10 am a 1 pm en MVS televisión, donde sin duda te conquistará con su carisma.

