¿Michelle Vieth se casará con su novio 14 años menor que ella?

La conductora y actriz Michelle Vieth por primera vez abrió su corazón con los miembros de la prensa y declaró detalles sobre su romance con su novio Luis Caballero mejor conocido como “Potro”, quien es 14 años menor que ella, y con quien ha mantenido una relación sentimental desde hace algunos meses.

Michelle Vieth recordada por su papel en la telenovela “Mi pequeña Traviesa”, tiene 4 hijos, productos de sus tres ex matrimonios. Michelle de 40 años de edad, se había mantenido muy hermética con respecto a su relación con “El Potro”, pero en esta ocasión habló de lo contenta que está con el participante del reality show de MTV “Acapulco Shore”.

“Para el amor no hay edad. Creo que lo que se ve no se juzga. Si yo estoy feliz, él está feliz, todos estamos felices ¿cuál es el problema?”, comentó la actriz de 40 años.

¿Michelle Vieth se casará con su novio 14 años menor que ella?

Además, la conductora de “Tu Casa TV” expresó que no descarta la posibilidad de convertirse en madre por quinta vez con “El Potro”, ya que aunque no está en sus planes, si se llegara a embarazar su bebé sería bien recibido por la pareja.

Michelle Vieth podría tener planes de matrimonio con “El Potro”

La conductora y actriz también fue cuestionada por la prensa acerca de si ya tiene o no planes de boda con su joven novio 14 años menor que ella, a lo que Michelle Vieth respondió que si se llegara a presentar la posibilidad no diría que no.

“Nunca digas nunca porque cuando dices nunca, pasa. Yo se lo dejo a dios y a la vida. Estamos muy contentos, dejamos que las cosas sucedan porque así ha sido hasta el día de hoy y el resultado ya lo han visto. Estamos felices de la vida”, afirmó Michelle Vieth a diversos medios.

También te puede interesar: Michelle Vieth con una impactante foto revive el pasado de Aracely Arámbula

Michelle Vieth ha estado casada en tres distintas ocasiones. La primera vez fue con el actor Héctor Soberón, de quien se separó en el 2004 en medio de la polémica. Su siguiente matrimonio fue con el empresario Leandro Ampudia con quien procreó a sus primero dos hijos Leandro y Michelle; pero se divorciaron en el 2011. Después se comprometió con el torero Christian Aparicio con quien tuvo a sus otros dos hijos Christian y Keika, pero la relación terminó apenas en el 2019.