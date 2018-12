Michelle Vieth roba suspiros en las redes sociales (FOTO)

La guapa actriz mexicana, Michelle Vieth, es reconocida por su talento histriónico y, aunque fue víctima de un escándalo gracias a un vídeo íntimo que se filtró hace ya varios años, esto no le impidió salir adelante en su carrera. Actualmente goza de una vida plena y luce maravillosa.

A post shared by Michelle Vieth (@viethmichelle) on Nov 27, 2018 at 4:18pm PST

Tal parece que lo años le han sentado maravillosamente a la bella actriz, Michelle Vieth, pues si bien es cierto, en su papel de soñadoras -lugar que le dio gran parte de su fama-, Michelle era apenas una joven universitaria, sin embargo, hoy, después de algunos años, luce como toda una mujer radiante y sensual.

Te puede interesar: Yanet García muestra su cuerpo semidesnudo con sexy tanga (FOTO)

Para muchos, Michelle Vieth, es símbolo de belleza y sensualidad, no obstante a que la actriz lo sabe y quizá es por ello que recientemente publicó una foto en la que luce simplemente espectacular.

A post shared by Michelle Vieth (@viethmichelle) on Dec 7, 2018 at 8:31pm PST

En la foto se puede apreciar a Michelle, vistiendo un vestido corto color rojo, la prenda entalla su delicada figura y realza las torneadas piernas de la actriz, mientras que ella posa sensualmente para la cámara.

A post shared by Michelle Vieth (@viethmichelle) on Dec 7, 2018 at 9:29pm PST

"Y PRONTOOOOOO.... Muchas Sorpresas... Estén pendientes... @willfridogerardo Love the way you spoil me... @mamitotv", escribió Michelle como parte de su publicación.