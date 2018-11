Michelle Vieth habla sobre su video sexual...¡después de 14 años! (VIDEO)

El miércoles pasado la actriz Michelle Vieth, dio una conferencia de prensa con el motivo de presentar su canal de YouTube ‘Mamito TV’. Sin embargo, aprovechó la presencia de los medios para presentar un documental donde habla por primera y única vez de la situación que vivió a raíz del video sexual que se filtró en internet en el 2004.

"Con esto cierro este capítulo en mi vida, esto es punto final, comienzo esta nueva etapa con "Mamito TV", es un espacio que quiero compartir con las familias, mi pasado no me define, mi dignidad como mujer no está ahí, por eso a partir de ahora estoy en otra etapa de mi vida".

Michelle Viet habla sobre su video sexual...¡después de 14 años! (VIDEO)

Aunque Michelle siempre había evitado el tema del famoso video sexual, esta vez lo hizo para cerrar ese doloroso capítulo en su vida, donde aseguró que fue su ex esposo Héctor Soberón quien se encargó de hacerlo público.

Cabe recordar que Michelle Vieth y Héctor Soberón iniciaron una relación sentimental en secreto cuando grababan la telenovela “Mi pequeña traviesa” en 1997, pues la actriz era 15 años menor que él, su relación continuó a pesar de muchos conflictos y se casaron en el 2003 y un año después se divorciaron por el escándalo de un video íntimo de la pareja que se filtró en los medios de comunicación.

“Necesitaba hablar, uno no sana sus heridas hasta que comienza a hablar y yo no lo había hecho, yo simplemente estoy contando mi historia, lo que haya sucedido o lo que suceda ya no es algo que me incumba, empiezo esta etapa nueva de la mano de Cristian, mi pareja, y mis hijos, y es la última vez que toco este tema”.

"El tiempo me dio la fuerza para perdonarlo"

Ahora Michelle Vieth está concentrada en impulsar su proyecto ‘Mamito TV’, un canal del YouTube en el cual compartirá consejos sobre la maternidad, la educación de los hijos, la organización y tips sobre lo que le ha funcionado como mujer y madre.

"El próximo miércoles 28 de noviembre, será el primer video que presentaremos y deseo que mucha gente lo pueda ver, compartiré lo que a mí me ha funcionado con mis hijos, como un manual de los bebés".

