Michelle Vieth es víctima de ACOSO y lo denuncia en redes sociales

Michelle Vieth alarmó sus fieles fanáticos al revelar en sus redes sociales que es víctima de acoso por parte de un hombre que responde al nombre de Matt, e incluso reveló que a pesar de que ha cambiado su número en más de una ocasión los mensajes de esta persona le siguen llegando, algo que le ha preocupado bastante.

Por medio de una publicación en Instagram, la actriz compartió una serie de capturas de pantalla tomadas desde su teléfono celular, en ellas se puede apreciar que Michelle Vieth ha estado recibiendo mensajes de tres números diferentes, mismos que ha bloqueado para proteger su integridad, además de denunciar este acoso a la policía.

“¿Cuántos números más tengo que reportar y bloquear para que entiendas que eres un delincuente?, escribió la actriz enojada en Instagram.

Michelle Vieth rompe el silencio y en redes sociales denuncia que es víctima de acoso.

Fans muestran su apoyo a Michelle Vieth

Por último, la estrella de ‘Mi Pequeña Traviesa’ externó su molestia ante esta lamentable situación que ocurre actualmente en su vida, por lo que amenazó a su acosador al hacerle saber que las autoridades correspondientes ya tomaron cartas en el asunto y que espera que se haga justicia.

“Las autoridades ya se están encargando de ti. ¡BASTA! ¡SUFICIENTE!”, fueron las palabras con las que Michelle Vieth finalizó su denuncia en redes sociales.

Michelle Vieth recibió el apoyo de sus fieles fanáticos.

Fanáticos de la ex esposa de Héctor Soberón no dudaron en externarle su apoyo a través de los comentarios de la publicación, mismos que ella misma agradeció. De igual forma, sus seguidores le agradecieron que haya alzado la voz y motivado a que las demás personas no sigan normalizando el acoso que se vive en redes sociales.

