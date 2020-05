Michelle Vieth es CRITICADA por compartir foto de su pasado

La actriz Michelle Vieth se ha convertido de nueva cuenta en el blanco de duras críticas en las redes sociales luego de que compartiera con todos sus seguidores de Instagram una fotografía de ella cuando protagonizó “Mi Pequeña Traviesa”, la exitosa telenovela de Televisa que la catapultó a la cima de la fama.

Este percance ocurrió la mañana de este domingo 31 de mayo cuando Michelle Vieth pensó en consentir a sus fanáticos con una imagen inédita de hace 23 años, la cual correspondía a la época en que grabó la telenovela “Mi Pequeña Traviesa” junto al actor Héctor Soberón, quien también fue su esposo por más de dos años.

Pero la famosa actriz no se esperaba que dicha imagen la convirtiera en el blanco de duras críticas de las redes sociales, por lo que procedió a limitar los comentarios de su publicación dejando visibles sólo los buenos mensajes que sus fieles seguidores le escribían en la imagen.

Michelle Vieth responde a las duras críticas

La razón por la cual esta fotografía fue duramente criticada es porque Michelle Vieth se muestra como si fuera varón, pero debes de recordar que este era el aspecto de su personaje en tan exitosa telenovela que hasta la fecha sigue siendo una de las favoritas del público televidentes.

Michelle Vieth no dudo en responder a todos los malos comentarios con un contundente mensaje, lo que nos demuestra una vez más que ella es una mujer con carácter y que no está dispuesta a aceptar que sus detractores llenen de odio esta publicación, la cual fue realizada para generar nostalgia entre sus fanáticos.

“¿Y Ahora? Me van a decir que no me hubiera rasurado el pelo para hacer a #Julio en #MiPequeñaTraviesa •1997• ¿Qué me queda mejor el pelo largo? ¿Qué me veo mejor vestida de Hombre? ¿Qué me veo mejor vestida de Mujer? ¿Qué me veo mejor de pelo corto?”, escribió la actriz en Instagram.

