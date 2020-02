Michelle Vieth envía impactante mensaje tras aparecer con moretones en el rostro

Los fans de la conductora Michelle Vieth quedaron sorprendidos al ver a la famosa con moretones en el rostro, pues tal parece que la actriz mexicana estuvo en el Reclusorio Femenil para interponer una denuncia.

Los moretones en el rostro de Michelle Vieth comenzaron a preocupar a los internautas, quienes empezaron a especular que quizás la conductora de la televisión, sufrió algún tipo de agresión.

Y es que dicha información fue dada a conocer en el medio Telediario, quien reveló que la conductora Michelle Vieth, tenía moretones en el rostro y en algunas partes de su cuerpo.

Tras esta agresión que recibió la conductora Michelle Vieth, la famosa decidió romper el silencio y compartió a través de su cuenta personal de Instagram, un impactante mensaje.

"Una mujer fuerte se defiende a sí misma, una mujer fuerte defiende a todos los demás". Compartió Michelle Vieth a través de sus historias de Instagram.

Cabe mencionar que a principios de enero compartió de igual forma un extraño mensaje sobre los derechos de la mujer: " "Soy una mala mujer, porque no me dejo, porque no me quiebro, porque me sacudo las lágrimas me acomodo el escote y sigo para adelante, por eso soy una mala mujer...".

Sin embargo, el diario Tribuna ha revelado que la actriz Michelle Vieth no fue golpeada y que no interpuso ninguna demanda, pues solamente fue al Reclusorio para presentar información de un proceso legal que tiene desde hace algún tiempo.

Por su parte la actriz Michelle Vieth, no ha mencionado nada al respecto sobre lo sucedido, pues la última publicación que realizó a través de su cuenta personal de Instagram fue desde hace dos días; en la instantánea aparece mostrando su rostro.

