Michelle Vieth devastada tras filtración de VIDEO PROHIBIDO

La joven actriz de 39 años, removió los temas de acoso sexual que vivió con su propio marido hace poco más de 10 años; al respecto realizó un movimiento para que las mujeres que pasan por ello no sufran ni sientan que lo han perdido todo.

Michelle Vieth sufrió algo llamado ‘pornovenganza’; justo después de haber concluido con su relación con el que era su esposo, el también actor Héctor Soberón; quien aparentemente fue el autor intelectual de la difusión de dicho material gráfico.

Michelle Vieth pide justicia por lo que se hizo en aquel momento y espera que puedan tomarse los cargos respectivos ante la problemática, ya que no solo fue un daño personal, sino también emocional; ya que también incurrieron ciertos usuarios de redes sociales para fastidiarle la vida, haciendo críticas e insinuaciones de diversas índoles. Lucrar con este tipo de situaciones es castigado en otros países, pero curiosamente en México son cosas que se dejan pasar como si nada.

“Creo que si se castiga en otros países tiene que también castigarse aquí en México”.

“Cuando la abro veo fotos de mi marido con una mujer delante y otra atrás y en otra foto con otra de las chavas a punto de darle un beso en la boca, le hablé por teléfono y le dije 'Héctor necesito que me explique esto' y me dijo 'ay Michelle ya sabes cómo son esas revistas súper amarillistas, hacen fotomontajes a quién le vas a creer a mí o a la revista'. Me acuerdo haberle dicho 'ya no tengo 16 años, ya no te creo'”.

La actriz sabía que estaba siendo grabada, pues fue con el mutuo consentimiento; sin embargo ella no imaginó que con la finalidad de lastimarla hasta la fecha, el actor hiciera público un video que era de total intimidad entre ellos.

“Es un video que Héctor y yo grabamos en nuestra casa de Puerto Vallarta que está cortado con todo el afán de hacer daño. Yo no lo expuse, yo no lo saqué a la luz pública, yo no traicioné nuestra intimidad, él fue quien lo hizo”, comentó.

Cabe destacar que la acción que tomó Héctor Soberón fue con toda la intención de hacerle daño y tachar su reputación en la pantalla chica como actriz y conductora.

