Michelle Vieth contra la pornografía: "No tengo miedo"

Michelle Vieth está decidida a promover una ley en contra de la denominada pornografía de venganza, luego de que hace 13 años su carrera se viera mermada debido a que se filtró un video sexual protagonizado por ella y su ex esposo Héctor Soberón, a quien ha señalado como el posible culpable de revelar la grabación.

“En otros países como Estados Unidos, en Europa, Australia, existen leyes que protegen a las mujeres, (…) vamos hacer una iniciativa de ley en donde podamos invitar a la ciudadanía a que nos ayude, no solo a las mujeres, también a los hombres, a protegernos, eventualmente esta ley tiene que llegar aquí a México”, reveló Michelle Vieth.

De la misma manera, la actriz defendió su derecho de hablar del tema a pesar de que el mismo se haya suscitado hace varios años.

“Si a mí me tomo 13 años hablar de cierto tema o de cierta situación es porque solo las personas que han vivido algo similar pueden entenderlo o extremar una opinión, nadie es quién para juzgar si te tardas en el proceso y cada quien tiene una vivencia diferente y en su momento estaré hablando con ustedes y compartiendo con ustedes todo esto; ya no soy una niña, ya soy una mujer y no tengo miedo, la verdad siempre sale a la luz, así que al final del día mi proceso es muy respetable y así yo me haya tardado o no, en externar algo que yo decidí, mi opinión como la de todos es muy respetable, en su momento les contaré”.

Mientras esto sucede, Vieth se prepara para presentar la puesta en escena llamada “La Señora Presidenta”, en donde compartirá créditos con el primer actor Héctor Suárez.