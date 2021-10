Michelle Vieth conoció a Kim Kardashian tras la filtración de su video íntimo

Michelle Vieth y Kim Kardashian tienen algo en común: ambas fueron víctimas de la filtración de sus respectivos videos íntimos. Y las dos se conocieron después de esto, así lo reveló la actriz mexicana durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

“Me tocó enfrentar algo que si bien ya se había enfrentado en Estados Unidos, pero la forma en la que nuestra sociedad es, se toma de forma diferente. Y hablo en los casos exclusivos de Kim Kardashian y París Hilton, a quien tuve la oportunidad de conocer gracias al programa ‘Suelta la Sopa’ y de platicar también con ella y de compartir”, declaró Vieth.

Michelle Vieth fue víctima de “pornovenganza”, al igual que Kardashian, quien de acuerdo con la mexicana, Kim le confesó que la filtración del video íntimo que había sufrido fue lo peor que le había pasado en la vida, como mencionamos en La Verdad Noticias.

¿Quién filtró el video sexual de Michelle Vieth?

Vieth, al igual que Kardashian, aparecía en el video sexual con su ex esposo; en el caso de Michelle, era el actor Héctor Soberón/Foto: People en Español

Aunque no hay pruebas suficientes, la actriz de la telenovela “Mi pequeña Traviesa” sigue asegurando que la persona que presuntamente filtró su video sexual fue su ex pareja, el actor Héctor Soberón.

Los famosos se conocieron durante las grabaciones del melodrama en 1997, y algunos años después comenzaron su relación de amor. Ambos se casaron en 2002, pero después de un año, el matrimonio llegó a su fin y días después del anuncio de divorcio “alguien” filtró un video con contenido íntimo donde aparecía Vieth.

Las imágenes causaron polémica, ya que Soberón acusó a la actriz de haberle sido infiel, porque, según él, no era quien aparecía en ese video sosteniendo relaciones sexuales con Michelle.

Michelle Vieth espera que en México cambien las leyes sobre la pornovenganza

La también conductora aseveró que ha aprendido mucho de esa terrible experiencia y lamentó que en ese entonces, las autoridades mexicanas no pudieron ayudarla, ya que los contenidos de internet y no eran regulados.

“Estaba yo haciendo el amor con la persona con la que finalmente me casé y fue expuesto Y la gente se me empieza a acercar, me empiezan a escribir, entiendo yo que finalmente hacer el amor no es malo. Yo hice algo en la intimidad en parte de lo que es una sexualidad sana, diversa”, declaró en entrevista con la periodista.

Por lo cual, Michelle Vieth se ha vuelto una activista, y espera que en México pronto cambien las leyes para poder castigar a quienes cometan pornovenganza como lo hacen en Estados Unidos; especialmente porque en su video íntimo ella era menor de edad, lo que se podría considerar como pornografía infantil.

