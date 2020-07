Michelle Vieth con ARRASADOR vestido sube la temperatura de Acapulco

Michelle Vieth es una de las distinguidas actrices mexicanas, que ha tenido excelentes participaciones en producciones de Televisa, en donde ha deslumbrado con su talento y su belleza física.

Resulta que la guapa y carismática actriz, Michelle Vieth, se encargó de robar miradas y suspiros en redes sociales luego de que compartiera un par de fotografías en las que aparece luciendo la espectacular e inigualable belleza que siempre la ha caracterizado en el mundo de la televisión.

Las poses de Michelle Vieth en Acapulco

La bella actriz Michelle Vieth por medio de su cuenta oficial de Instagram publicó las instantáneas en las que se le aprecia posando cautivadoramente a la cámara junto a un lujoso auto mientras presume sus intensos ojos azules y su radical cambio de look, con el que hizo 'babear' a más de uno. Así lo publicó:

“¡Preparando sorpresas!".

Como era de esperarse los fieles fans y seguidores de la reconocida artista se hicieron presentes en la publicación para llenarla de múltiples elogios y un sinfín de piropos, en los cuales se resaltó lo hermosa y radiante que se mira al pasar de los años.

Entre algunos de los comentarios que se alcanzan a leer en la atractiva imagen se encuentran los siguientes: “Estás bellísima", “Más hermosa no se puede ser", “Cada día mejor", entre muchos otros.

Hay que destacar que Michelle Vieth a lo largo de su carrera ha estado involucrada en diversos escándalos y es que la actriz y conductora no hace mucho estuvo expuesta ante las cámaras de un hotel, dejando al descubierto su intimidad.

Es por eso que Michelle Vieth no ha podido dejar a un lado el escándalo que la llevó a cagar el sobrenombre de “la pequeña traviesa” haciendo alusión a lo antes mencionado y al protagónico de la telenovela que llevaba el mismo nombre, por eso ahora no es raro que se presuma con tanta sensualidad ¿Crees que el nuevo look de la actriz es atractivo? ¿Consideras a Michelle Vieth?