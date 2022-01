Michelle Salas se rompe ante sus seguidores: “estoy destrozada por dentro”

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, se sinceró con sus seguidores en redes sociales y admitió que está pasando por uno de los momentos más duros de su vida.

Tras haber llegado a México para celebrar Navidad junto a su mamá Stephanie Salas y su bisabuela Silvia Pinal, Michelle y su familia pasaron una Navidad atípica debido al contagio de la primera actriz por COVID-19.

Una semana después de esta situación, Michelle tuvo que regresar a Estados Unidos de emergencia, hecho que dio a conocer a través de una fotografía en su cuenta de Instagram desde el avión en el que viajaba, la cual acompañó con el mensaje: “drenada física y mentalmente. Viaje de urgencia, de último momento y no por las mejores circunstancias”.

Michelle Salas vivió un difícil 2021

Michelle Salas explicó a sus seguidores el motivo de su malestar.

En otra foto, Salas explicó:

“Estas últimas semanas han sido inmensamente duras para mí. Es por eso que me he desaparecido un poco por aquí. No encuentro el consuelo ni las ganas de pretender que estoy bien cuando estoy destrozada por dentro”.

La hija de Luis Miguel recordó cuando se rompió el ligamento de la rodilla, entre otros duros momentos: “Me rompí el ligamento, perdí a un ser muy querido, la salud de uno de mis familiares más cercanos estuvo en riesgo y ahora, mi amor, mi gatito Valentino”, continuó.

La influencer que suele causar furor con sus fotos en Instagram detalló que regresó a Estados Unidos para estar junto a su mascota, que en ese momento estaba ingresado en una clínica “en donde lo están tratando de un tumorcito de lengua que le descubrieron hace un par de días”.

Michelle Salas pide oraciones por su gatito

Salas está preocupada por su gatito Valentina.

Salas señaló que el estado de salud la tiene muy angustiada, y que aún no sabe qué es lo que se podría hacer, pero pidió a sus seguidores que lo tomaran en cuenta en sus oraciones.

“Solo les pido por favor que lo tengan en sus oraciones, y que pidan por él. Este gatito ha sido mi compañero de por vida por ocho años, mi mejor amigo, el ser que más quiero. A veces te preguntas, ¿por qué a él? Pero Dios sabe porqué hace las cosas y espero desde lo más profundo de mi corazón que lo ayude a salir de eso”, concluyó.

