Michelle Salas se pronuncia sobre el noviazgo de su mamá con Humberto Zurita

¿Qué dice Michelle Salas de su mamá y Humberto Zurita?

La hija de Luis Miguel, Michelle Salas se pronunció sobre el romance que mantiene Stephanie Salas con el actor Humberto Zurita y reveló que está muy feliz por su mamá y ante la nueva oportunidad que se está dando.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer hace una semanas que Stephanie Salas y Humberto Zurita confirmaron su romance después de muchos rumores al respecto y fue el actor quién se ha mostrado muy enamorado.

Como era de esperarse la relación acaparó los reflectores del espectáculo, ya que es la primera relación formal del actor después de la muerte de su esposa Christian Bach.

Michelle Salas habla de Stephanie Salas y Humberto Zurita

Michelle Salas se dice feliz de la relación de Stephanie Salas y Humberto Zurita.

En un reciente encuentro con la prensa, la influencer Michelle Salas fue cuestionada sobre la nueva relación amorosa de su madre y demostró que se encuentra muy feliz:

“Yo siempre estoy feliz si mi mamá está feliz, ley de vida, ley vida” dijo, revelando que siempre ha sido muy cercana a la familia de Humberto Zurita.

"Uy, los conozco de toda la vida, desde pequeñitos. Yo iba a las fiestas de Sebastián y todo" haciendo referencia a los hijos del actor.

Recordemos que fue Humberto Zurita quién confesó que Stephanie Salas era amiga cercana de su fallecida esposa Christian Bach y su relación inició gracias al gran amor que tenían por la actriz.

¿Michelle Salas distanciada de Alejandra Guzmán?

¿Cómo es la relación de Alejandra Guzmán y Michelle Salas?

La influencer y modelo Michelle Salas también fue cuestionada sobre la salud de su tía, Alejandra Guzmán y evidenció que entre ellas no existe una relación cercana:

“Híjole, la verdad no sé, no he estado muy enterada últimamente, es que no he parado de trabajar” contestó.

Sin embargo, de quién Michelle Salas se dijo muy cercana es de su bisabuela Silvia Pinal, con quién recientemente pudo festejar su cumpleaños.

