Frida Sofía se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales y esta vez no ha sido por la polémica pelea que protagoniza al lado de su abuelo materno, el cantante Enrique Guzmán, sino por su prima Michelle Salas, quien a través de su cuenta de Instagram presumió una fotografía inédita donde ambas posan juntas.

La hija de Stephanie Salas realizó una dinámica en su cuenta de Instagram donde ella accedía a compartir una fotografía de la temática que sus seguidores eligieran. Uno de ellos le pidió que enseñara una imagen junto a su prima Frida, la cual ella enseñó sin problemas.

La hija de Stephanie Salas presumió una fotografía inédita y antigua junto a su polémica prima.

En la imagen podemos ver a la también hija de Luis Miguel posar al lado de su prima Frida cuando ambas eran pequeñas, lo cual demuestra que en algún momento de su vida fueron muy unidas. La fotografía no tardó en hacerse viral por todas las redes sociales, pues son contadas las ocasiones en las que ambas jóvenes se dejan ver juntas.

¿Por qué existe una rivalidad entre Frida Sofía y Michelle Salas?

Hace unas semanas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Frida ofreció una entrevista exclusiva al programa ‘De Primera Mano’ para hablar de diversos temas, siendo uno de ellos la rivalidad con su prima Michelle, misma que surgió debido a comparaciones que ambas recibían por parte de la familia Pinal.

“Por mustia, porque no de repente; llevaban toda la vida las comparaciones, de que Michelle es una dama, de que Frida es la manzana podrida, la discordia de Las Pinal, y yo ‘¡Ay, no ma…, güey!’”, declaró la hija de Alejandra Guzmán sobre su prima Michelle, con quien aseguró no tiene deseos de reconciliarse.

Hasta el momento, Frida Sofía no ha reaccionado a la fotografía que Michelle Salas compartió en Instagram, misma que ha causado gran furor entre los cibernautas.

