Michelle Salas puso en alto el nombre de México en la pasarela Dolce & Gabbana, Milán

Michelle Salas, fue electa por cuarta ocasión, para formar parte de la pasarela de Dolce & Gabbana en la temporada primavera 2019 en Milan. La hija de Luis Miguel, dejó el nombre de México muy en alto poniendo de lado a grandes celebridades tales como; la sobrina de Lady Di, Emily Ratajkowski y Carla Bruni.

La guapa mexicana de 29 años anunció su llegada a Milán junto a su mamá Stephanie Salas y ambas, aprovecharon el espectacular paisaje para tomarse una foto frente al conocido Duomo de esta ciudad.

Michelle Salas lució el maquillaje de su rostro de la mejor manera, con detalles de delineado tipo cat-eye y labios rojos en un tono que resaltó al máximo su belleza. Asimismo continuó presumiendo cada momento que pasaba previo al evento.

De acuerdo a la revista Hola! la sobrina de Lady Di, Lady Kitty Spencer, se convirtió en una de las favoritas de los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana debido a sus grandes poderes: su belleza y elegancia. Carla Bruni, esposa del ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy también marcó huella en la pasarela, dejando en claro que el tiempo no pasa por ella. Y Emily Ratajkowski no se quedó atrás, pues incitó deseo y sensualidad sobre la superficie, portando un vestido en color azul con toques transparentes.