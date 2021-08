La influencer Michelle Salas, conocida en el medio artístico latino por ser la hija de Luis Miguel, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales gracias a una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual presume el espectacular cuerpazo que posee a sus 32 años de edad a través de un coqueto bikini amarillo.

A bordo de un lujoso yate blanco, la también integrante de la Dinastía Pinal deslumbró a sus más de 1.7 millones de seguidores en Instagram con sus curvas de impacto. Cabe destacar que Michelle compartió dicha imagen para celebrar el cumpleaños de la influencer de viajes Elisabeth Mas, quien al parecer es una de sus más grandes amigas.

La influencer celebró a su amiga Elisabeth Mas desde un yate.

La imagen compartida en su cuenta de Instagram no pasó desapercibida para sus fanáticos, pues no demoró en ser retomada por diversas fanpages, además de que los medios de comunicación alabaron más de una vez su silueta perfecta, pues no se puede negar que la hija de Stephanie Salas es una de las mujeres más bellas de la farándula hispana.

Hija de Luis Miguel roba suspiros en mini falda

La hija de "El Sol" robó suspiros al vestirse como una sexy tenista.

Todo parece indicar que la hija de Luis Miguel está decidida a seguir conquistando a los caballeros con las sensuales fotografías que comparte sin pena alguna en sus redes sociales, pues el día de hoy ha querido modelar ante la cámara una coqueta blusa amarilla y una minifalda blanca, look que la hizo convertirse en una sexy tenista.

La imagen robó miles de suspiros entre sus fanáticos y amigos del medio del espectáculo como las actrices Ana Brenda Contreras e Irina Baeva, quienes no dudaron en halagar el cuerpazo que posee. Recordemos que esta no es la primera vez que hace arder Instagram con sus fotografías.

¿Qué pasó con Michelle Salas y Luis Miguel?

Michelle Salas no está de acuerdo con la forma en la que fue retratada en 'Luis Miguel: La Serie'.

Entre Luis Miguel y Michelle Salas no hay una buena relación, misma que fue abordada durante la segunda temporada de la bioserie del cantante en Netflix. Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, la influencer explotó contra la producción tras ser sexualizada y por la forma en como se contó su romance con el manager de su padre.

Fotografías: Redes Sociales