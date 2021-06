Michelle Salas, hija de Luis Miguel explota contra la serie tras ser sexualizada

Michelle Salas, hija del cantante Luis Miguel rompió el silencio sobre el tratamiento que se le dio a su personaje en la serie biográfica de su padre en Netflix y arremetió contra la producción, ya que consideró innecesario, además de irrespetuoso el haberla sexualizado en el último capítulo de la serie.

Recordemos que en el último capítulo de “Luis Miguel, la serie” retrata el momento en el que el cantante se entera de que su hija sostiene un romance con su mánager Alejandro Asensi gracias a unas imágenes que le enviaron.

Y es que pese a que gran parte de lo se cuenta es ficción, “El Sol” contó un poco del drama que vivió al enterarse del romance de su primogénita, mientras que para Salas fue algo que la exhibió y ante la situación la modelo reaccionó.

Michelle Salas arremete contra la serie

La modelo se manifestó tras la serie.

A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió un mensaje, dividido en tres partes, en donde expresó cómo se sintió tras ser expuesta en la serie de su padre y en donde dijo estar en desacuerdo con la manera en la que fue sexualizada para la serie de Netflix.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, escribió la joven influencer.

La modelo reveló que ha vivido momentos inolvidables con su padre, y que la da gusto que el público haya podido conocer esa pequeña parte a través de esta bioserie, sin embargo, arremetió en contra de la producción realizada por el británico Mark Burnett ya que dijo fue irrespetuosa la manera en que se trata a una mujer.

“Tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, expresó la hija del cantante tras representada en "Luis Miguel, la serie".

Stephanie Salas apoyó a Michelle

Luego que la modelo alzó la voz para reprobar cómo fue abordada su imagen en “Luis Miguel, la serie”, la dinastía Pinal salió a defender a la joven. La primera en manifestarse fue Stephanie Salas y su hermana Camila Valero, quienes la apoyaron fielmente ante el manejo de la imagen de la modelo de 31 años.

Stephanie Salas compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una emotiva fotografía del recuerdo y un mensaje en el que deja clara su postura ante la verdad mostrada en la serie de Netflix. Asimismo indicó que la manera en fue abordada la adolescencia de su hija es “reprobable, innecesaria y de mal gusto”.

