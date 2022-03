Michelle Salas habla de su embarazo tras sufrir raros antojos

Michelle Salas, la hija mayor de Luis Miguel, habló de su supuesto embarazo, pues los rumores sobre que se convertiría en mamá han cobrado mucha fuerza luego de que ella misma confesara que ha estado teniendo antojos, por lo que se vio obligada a aclarar la situación durante un en vivo en el que aclaró qué está sucediendo.

La modelo e influencer ha estado en contacto con sus fans mediante en vivo, en los cuáles comparte sus tips de alimentación, belleza y nutrición, y fue en una de éstas transmisiones en las que habló si se convertirá en mamá o no.

Hace unos días, Salas apareció desnuda en una fotografía que rápidamente se hizo tendencia en redes sociales, pues se hicieron varios comentarios al respecto.

En el vivo donde interactuó con muchos de sus fans, la influencer reavivó los rumores de un embarazo al afirmar que se le antojaba algo dulce pese a que ella no era de ingerir alimentos de ese tipo, pero enseguida aclaró que no está esperando un bebé.

“Yo nunca he sido de cosas dulces, pero… y no, no estoy embarazada porque siempre que digo algo, me dicen ‘seguro estás embarazada'''.