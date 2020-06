Michelle Salas comparte foto inédita de su infancia y la comparan con Luis Miguel

A unas horas de celebrar un año más de vida, Michelle Salas causó una gran sorpresa entre sus seguidores de Instagram al compartir una foto inédita de su infancia, donde varios usuarios señalaron el gran parecido que tiene con su padre Luis Miguel.

Recordemos que Michelle Salas es hija del famoso cantante junto a la actriz Stephanie Salas, con quien tuvo un breve romance hace más de tres décadas. Y la verdad es que no se puede negar la relación familiar que existe entre Michelle y Luis Miguel.

En esta fotografía que ha causado un gran alboroto en Instagram, podemos observar a Michelle Salas cuando apenas era una niña y cuando su parecido al cantante era aún más sorprendente, del que se puede notar actualmente.

Michelle Salas comparte foto inédita de su infancia

En varias ocasiones se ha hablado sobre la relación que lleva Luis Miguel con Michelle Salas, la cual aparentemente es muy cercana pero privada, pues ambos se han mantenido alejados de las cámaras durante sus encuentros.

Incluso hace unos días varios internautas criticaron a Michelle por no haber felicitado a su padre el día de su cumpleaños, a lo que la joven modelo respondió que el no hacerlo públicamente no indicaba que no lo hubiera hecho.

¡Idéntica a Luis Miguel!

Cabe mencionar que la hija de Stephanie Salas lleva una excelente relación con sus medio hermanos Miguel y Daniel, quienes también son hijos del cantante pero con la actriz Aracely Arámbula, con quien estuvo casado por varios años.

Sin embargo ahora Michelle Salas fue quien se llevó la atención de todos los internautas al ser comparada con una de las fotografías de Luis Miguel cuando éste también era un niño, y no podemos negar que el parecido es realmente sorprendente.