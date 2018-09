Michelle Salas cautivó a sus fans bailando al ritmo de ‘Los Ángeles Azules’

La guapa modelo Michelle Salas conquistó a todos sus seguidores en redes sociales al compartir un video bailando un tema de ‘Los Ángeles azules’.

La canción le trajo bonitos recuerdos a Michelle, en el clip realizó el siguiente comentario:

Esta canción de @angelesazulesmx la cantamos en mi graduación de primaria y me emocioné. No me acuerdo bien de la letra pero ay como baile. Como hay momentos que marcan tu vida... Me encantaría que me cuenten que les pone la piel de? Comentó la modelo.