Michelle Salas al fin habla de su relación con Alan Faena ¡el señor de 56 años!

Michelle Salas nunca se ha caracterizado por ser una mujer de escándalos; la realidad es que siempre ha tratado de mantener su vida al margen de la prensa, pues a diferencia de su familia (las Pinal), la joven hija de Luis Miguel ha optado por mantener un perfil bajo.

Desafortunadamente para ella, este deseo de privacidad probablemente nunca sea una realidad, ya que al provenir de una familia tan controversial dentro de la farándula mexicana, tener un padre extremadamente famoso y ser una de las fashion bloggers más buscadas de las redes sociales, la convierten en el punto de mira a donde quiera que se dirija.

Tal como ocurrió hace tan solo una semana, cuando todos los titulares de los medios de comunicación señalaron que Michelle Salas ha comenzado una relación con un empresario millonario mucho mayor que ella, siendo acosada desde entonces por reporteros y paparazzis con el objetivo de conseguir más información al respecto.

MICHELLE SALAS ¿ROMANCE O AMISTAD?

A como te comentábamos, hace unos días te dimos a conocer que Michelle Salas, hija de Luis Miguel había sido captada en plan sino amoroso, sí muy cariñoso con un hombre millonario de 56 años.

Se trata del argentino Alan Faena, quien es un empresario hotelero que le lleva 26 años a Michelle, por lo que al salir a la luz las fotografías de la peculiar pareja, comenzaron las especulaciones de que se tratara de un romance entre ambos.

MICHELLE SALAS ACLARA LOS RUMORES

Para acabar con los rumores, Michelle Salas usó su cuenta de Instagram para mandar un contundente comunicado dedicado a la prensa y público en general, aclarando quién es Alan Faena en su vida.

“No soy de dar explicaciones… pero por la gran relación que existe con mi familia… me parece importante aclarar públicamente lo siguiente: el señor Alan Faena es principalmente amigo de toda mi familia, como un padrino para mi, alguien que admiro mucho y no tiene ninguna relación de otro tipo conmigo. Como he publicado anteriormente somos buenos amigos y tenemos proyectos profesionales importantes a futuro… por las cuales hemos trabajado y convivido estos últimos meses”.

