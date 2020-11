Michelle Salas: Pepillo Origel presume impactante foto de la hija de Luis Miguel

Juan José Origel conocido como Pepillo Origel, ha causado todo un revuelo en las redes sociales, debido a las fotografías del recuerdo que comparte de sus años de juventud o acompañado de una famoso del medio del espectáculo, pues en esta ocasión apareció junto a Michelle Salas.

Y es que, el periodista y conductor del programa "Hoy", le gusta entretener a sus miles de seguidores en Instagram con fotos del pasado, pero esta vez como parte del famoso TBT de los jueves, el presentador de televisión decidió compartir un recuerdo con la hija de Luis Miguel.

Pepillo Origel no dudó en presumir a sus seguidores que ha tenido la oportunidad de coincidir con personalidades del mundo de la farándula, pues así se puede apreciar en las fotografías que comparte en sus redes sociales, pero su más reciente foto con Michelle Salas, causó todo un revuelo.

El periodista del programa de Televisa, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir un inolvidable momento junto a la hija de "El Sol de México", incluso aseguró el gran parecido que tiene la guapa y hermosa modelo con el intérprete de "Cuando caliente el sol".

"No me digan que no era igualita a @lmxlm". Comentó el presentador.