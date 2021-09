¿Michelle Rubalcava acusó a Gustavo Adolfo Infante de hacerle brujería?

Un año después de que Michelle Rubalcava fue despedido del programa de espectáculos De primera mano, el conductor lanzó una serie de acusaciones presuntamente dirigidas al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Recordemos que en septiembre de 2020, Infante anunció que su compañero se retiraba del programa de Imagen Televisión por “una decisión corporativa”, luego de tres años y medio al aire junto a él y Mónica Noguera.

Rubalcava, quien ahora se dedica a hablar de espectáculos a través de YouTube sostuvo en uno de sus más recientes videos que ha pasado momentos complicados debido a que dos personas le están haciendo brujería, lo que llevó a sus seguidores a señalar al titular de De primera mano.

¿Gustavo Adolfo Infante ‘paga’ por hacer brujería?

YouTube: El Mich Tv.

En el video subido el 1 de septiembre, Rubalcava inició su comentario pidiendo a sus seguidores que le dedicaran sus oraciones debido a que está siendo víctima de actos de brujería.

“Hagan mucha oración por mí porque resulta que me están haciendo brujería dos personas. Ya se comprobó, tengo un amigo pastor que nos dimos cuenta por una situación. Me están haciendo brujería dos personas”, aseveró el conductor.

“La primera seguramente ya saben quién es… Ni nombres voy a decir, pero seguramente ya saben quién es la persona que está pagando para que me hagan brujería, así de fuerte está la cosa. A pesar de que tengo años sin ver a esa persona, y todavía el mal que me hizo, ahí sigue”, agregó.

Michelle Rubalcava de Primera Mano

El conductor ya había dicho que un compañero pidió su despido.

Michelle aseguró que la otra persona es una “famosa que no la quieren porque le robó el marido a su amiga; como la expuse a nivel nacional, pues resulta que esas todas personas me están haciendo brujería”, contó, haciendo reflexionar a sus fans que podría tratarse de Karla Panini.

“No es broma, no lo hago por show ni rating. Al contrario, estoy muy asustado. Saliendo de aquí voy a la iglesia, me voy a ver con un cura para que hagamos unos rezos de protección para que esto no me afecte, porque sí estaba pegando”, dijo.

¿Crees que Gustavo Adolfo Infante haga brujería a Michelle Rubalcava? Cuéntale a La Verdad Noticias tus opiniones en los comentarios.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.