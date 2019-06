Michelle Rodríguez trae a Mérida su show de Stand Up

Mexicana de nacimiento, Michelle Rodríguez incursionó en el mundo del espectáculo desde 1999, cuando empezó a estudiar doblaje de voz, locución y producción en radio, después tuvo formación en comedia y teatro musical, interpretación, improvisación teatral y actuación.

Su primer trabajo en teatro fue en la puesta en escena mexicana ‘12 princesas en pugna’ hace nueve años. Su obra más reciente es La estética del crimen, también ha actuado en el películas y telenovelas, seguramente la recordarán en su papel de Polita en Amores verdaderos y haciendo de Toñita en la series 40 y 20. Desde 2015 hace stand up.

Michelle se presentará este sábado 29 de junio a las 21.00 horas en el Centro Cultural Dante, acompañada de su amiga Marcela Lecuona.

Michelle en base a su constancia y perseverancia ha logrado labrarse una trayectoria que la ha llevado a participar en diversas series y también ha convertirse en una de las más destacadas figuras del Stand Up en Comedy Central, demostrando que el talento siempre estará por encima del aspecto físico.

La comediante dijo a La Verdad que en la calle las personas se le acercan para reconocer su trabajo y la felicitan porque se sienten identificadas en ella. “De pronto el público tiene el sueño de llegar a algún lugar y creen que no es posible, pero cuando ven a alguien con la que se identifican, empiezan a pensar que ellas también pueden lograrlo”, afirmó la actriz, quien iniciará un programa de comedia llamado Me caigo de risa.

Michelle está muy contenta, porque sabe que en Yucatán existe una gran tradición del teatro regional y por lo mismo la gente sabe identificar la calidad de los artistas.

Señaló que en esta industria todos los actores siempre son encasillados, “o tienen etiquetas que alguien puso, nadie sabe quién pero ahí están”, por lo que está en ellos, demostrar con su trabajo y su talento al ofrecer una amplia gama histriónica.

“Físicamente hay actores que sólo los toman en cuenta para personajes de comedia, o para la protagonista bonita, por eso es importante que nosotros rompamos con los estereotipos, no sólo con lo que consumimos, sino también con lo que vemos, pensamos y construimos. Hay que cambiarlo”, comentó Rodríguez, quien interpreta a Madame Thénardier en el musical, Los Miserables.

Michelle insistió en que es consciente de que hay personajes que no puede hacer, porque alguien los escribió y les dio una descripción física diferente a como es ella, pero si no tiene ninguna característica notoria, ella no tiene problema en participar en cualquier género, ya sea para cine, televisión o teatro.

Comentó que mantener una actitud positiva de la vida le ha servido para continuar escalando en esta profesión tan linda, por eso disfruta cada faceta, como por ejemplo la grabación del especial para Comedy Central “No somos princesas” donde comparte escenario con Alexis de Anda, Marcela Lecouna y Kikis, el cual se transmitirá próximamente por dicho canal de televisión.

Ricardo D. Pat