Michelle Rodriguez defiende a Liam Neeson: "No puede ser racista por la forma en como besa"

Uno de los temas más escandalosos del momento es sin duda las acusaciones de racismo en contra del famoso actor Liam Neeson, quien es uno de los iconos de películas de acción de los últimos años, ya que sus trabajos en la franquicia de “Taken” (Búsqueda implacable) lo han colocado en uno de los primeros puestos de popularidad en Hollywood.

Aunque su carrera se vio fuertemente afectada tras un comentario que realizó por el cual fue señalado como racista, aunque ahora la famosa actriz Michelle Rodríguez salió en su defensa.

Tras la entrevista que Liam Neeson ofreció para promocionar su nuevo filme “Cold Pursuit” el actor fue cuestionado sobre como obtuvo inspiración para su personaje, a lo que respondió que se basó en la furia que sintió hace 40 años, cuando una de sus amigas fue violada por un hombre negro, y sintió la necesidad de matar a un hombre negro para descargar su furia, lo que ocasionó un gran escándalo que incluso ocasionó la cancelación de la premier de su cinta.

Ahora Michelle Rodríguez, mejor conocida como “Letty” en la saga de “Rápido y furioso” salió en su defensa alegando que el jamás podría ser racista, y presentó la prueba de ello con la actuación del actor en “Widows”

"Amigo, ¿has visto a las viudas? Su lengua estaba tan lejos de la garganta de Viola Davis. No puedes llamarlo racista nunca. Los racistas no se distinguen con la raza que odian, especialmente de la forma en que lo hace con la lengua, tan profundamente en su garganta. No me importa lo buen actor que seas”