¿Michelle Renaud y Danilo Carrera pusieron FIN a su noviazgo?

La noche de ayer fue publicada en la revista TVNotas una entrevista que asegura que Danilo Carrera y Michelle Renaud se encuentran distanciados y que en el set de ‘Quererlo Todo’, telenovela que ambos protagonizan para Televisa, no se dirigen la palabra, detalle que ha incomodado a gran parte de la producción y reparto.

Aunque han sido considerados como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo mexicano, una fuente cercana a la producción de Televisa reveló que Danilo Carrera y Michelle Renaud llevan semanas sin hablarse y que en los foros ya no pasan tiempo juntos, más que para filmar sus escenas.

Lo que más llamó la atención de dicha entrevista fue que la persona aseguro que Danilo Carrera es una persona de carácter pesado, arrogante y prepotente, e incluso se reveló que el actor busca controlar las acciones de Michelle Renaud.

Rumores aseguran que Danilo Carrera y Michelle Renaud terminaron su romance, esto mientras ambos protagonizan la telenovela 'Quererlo Todo'.

Danilo Carrera y Michelle Renaud desmienten su ruptura

Para desmentir los rumores de una separación, Michelle Renaud decidió compartir una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece al lado del protagonista de la nueva telenovela de Televisa, la cual fue acompañada con un emotivo mensaje que demuestra que la pareja está más enamorada que nunca.

“Y un día me di cuenta que no tengo que hacer todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que si me puedo dejar apapachar y cuidar, qué hay a quien le gusta mi version más original de mí misma con todo lo que conlleva, que las risas curan todo y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad, amistad y empatía”, escribió la actriz en Instagram.

Por su parte, el galán de telenovelas decidió gritar su amor por Michelle Renaud a través de unas fotografías que compartió en su perfil, en el cual posa al lado de su novia y su hijo Marcelo. De igual forma, la pareja presumió en sus historias los románticos momentos que viven en el set de ‘Quererlo Todo’ y así demostrar que su romance va de maravilla.

