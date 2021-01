Michelle Renaud y Danilo Carrera REAPARECEN y revelan los detalles de su ruptura

Michelle Renaud y Danilo Carrera se enamoraron dentro y fuera de la televisión gracias a su romance fuera del set de la telenovela, “Quererlo todo”, hasta su triste rompimiento hace unos días.

Sin embargo las dos estrellas parecen no tener intenciones de dejar que su ruptura afecte su trabajo durante el rodaje de la telenovela, “Quererlo todo” en su primera entrevista desde el incidente.

Michelle Renaud y Danilo Carrera confirman su ruptura en enero 21

“Muy tranquila, yo sigo muy contenta porque este proyecto sigue, porque la verdad siempre lo he dicho, es el mejor compañero que he tenido, y lo seguiré disfrutando todos los días”, dijo Michelle Renaud en entrevista con el programa “Hoy”.

Danilo Carrera también dijo disfrutar de la experiencia actoral que comparte con su ahora ex-novia y como sigue aprendiendo junto a ella en el set de “Quererlo todo”, además agradeció terminar en buenos términos su relación.

Michelle Renaud y Danilo Carrera se mantendrán profesionales

Al profundizar sobre cómo su ruptura afectará la novela, tanto Michelle Renaud como Danilo Carrera aseguraron que ante todo se mantendrán profesionales y recalcaron que en lo personal están bien y aún se tienen mucho cariño.

“Siempre estoy dispuesta a entregar todo como actriz, la verdad sí sé separar perfectamente bien, y aunque no tuviera que separar, o sea, yo cuando me encuentro en los pasillos a Danilo me cae bien, no es como que termines con alguien y ‘no lo quiero volver a ver’, no, tenemos muchas aventuras juntos, muy padres, que nos hace que nos dé gusto vernos”.

“En verdad si te digo que si nos lleváramos mal o si hubiera un problema grave entre nosotros sí tendríamos que ser muy profesionales. Creo que hay mucho cariño y pues lo estoy disfrutando mucho y sigo aprendiendo”, reiteró el actor.

¿Crees que Michelle Renaud y Danilo Carrera logren mantenerse profesionales en "Quererlo todo"? Comparte tu opinión con La Verdad Noticias en los comentarios.

