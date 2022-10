Michelle Renaud y Aislinn Derbez revelan por qué están contentas de divorciarse

Michelle Renaud y Aislinn Derbez son dos de las actrices jóvenes de la televisión y cine de México que gozan de una gran belleza y talento. Pero también por este motivo es que sus vidas están bajo la mirada de todos.

Y uno de los principales motivos de ello es que las dos ya estuvieron casadas y tienen un hijo pero anunciaron que ambas querían divorciarse aunque fueran madres solteras. Ahora, los medios están pendientes para descubrir quiénes son sus nuevas parejas.

Sin embargo, a pesar de la polémica que la decisión de las dos actrices ha generado, ambas revelan que fue la mejor decisión que pudieron tomar. Ambas hablaron de este tema en el podcast llamado “Magia Caos” de Aislinn. Esto es lo que dijeron.

Esto fue lo que dijeron las actrices de su divorcio.

Michelle Renaud, quien acaba de comenzar una relación con Matías Novoa, como te revelamos en La Verdad Noticias, estuvo casada con Josue Alvarado. Ella contó que pensaba que al casarse y convertirse en padres su pareja iba a cambiar, pero al final se estaba engañando a sí misma.

“Me case pensando que el matrimonio y el bebé lo harían sentar cabeza, lo iba a hacer jugar a la casita conmigo. Y de pronto no estábamos jugando” dijo la Renaud.

Por su parte, Aislinn Derbez contó que ella decidió dejar ir a su ex esposo, Mauricio Ochmann, porque se dio cuenta qué aferrarse las cosas iban empeorando poco a poco. Por último, Renaud contó que deberían normalizar más el divorcio para que las parejas que ya no son felices juntos no sientan culpa.

“Siguen habiendo muchas creencias que ponen primero “el que van a pensar en la familia”, incluso hasta los hijos que lo que cada uno está sintiendo en la relación” concluyó Renaud.

¿Qué pasó con Aislinn y Jonathan?

Aislinn Derbez y su ex pareja.

Se supo que la famosa Aislinn Derbez tenía una relación con Jonathan Kubben, sin embargo, después de varias especulaciones, ella reveló que estaba soltera de nuevo.

