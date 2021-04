Michelle Renaud se cambia el look ¿Está cerrando ciclos?

Michelle Renaud ha pasado por complicados momentos en los últimos meses, después de que se confirmara su separación del actor Danilo Carrera, con quien tuvo una relación muy fuerte, sin embargo, anunciaron su ruptura hace unas semanas.

Tiempo después, Carrera fue visto con la modelo Valeria Gutiérrez, con quien parece haber olvidado todo rastro de su relación con Renaud. Pero ahora es la actriz quien demostró ya haber dado vuelta a la página.

Y es que, a diferencia de su ex pareja Danilo Carrera, ella no fue vista con otra persona, sino que hizo el “Cierre de ciclo” con un cambio de look, como parte de sus cambios personales, dejando de lado el tono rubio de su cabello para utilizar un color fantasia color rosado.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la actriz compartió estas fotos, agregando un mensaje muy importante para todos sus fans, pero sobre todo para ella misma.

“Me gusta que todo cambie.. mis ideas, mis decisiones, mi trabajo, mis experiencias, mis creencias, mis expectativas, mis sueños y hasta mi pelo.. todo siempre está cambiando excepto las personas que me aman y amo esas se quedan a vivir mis cambios", dijo,

Mira el cambio de Look de Michelle Renaud

Michelle Renaud sorprendió con su nuevo look

Después de compartir la imagen la famosa se hizo con más de 140 mil likes por parte de sus fans y de sus amigos en el mundo del espectáculo, quienes no dejaron de decirle lo bien que se ve con este nuevo look.

“Nunca olvides la magia”, “Yo sí que me quedo a ver tooooooodo de tus cambios “, “Hermosooooo cambios grandes”, le comentaron.

Actualmente la actriz de “La reina soy yo”, cuenta con más de 4 millones de fans en Instagram y son pocos los que le faltan para llegar a los 5 millones.

¿Te gustó el cambio de Look de Michelle Renaud?, ¿Crees que esté cerrando ciclos?, dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.