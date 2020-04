Michelle Renaud reveló el martirio que sufrió para protagonizar una telenovela

Michelle Renaud confesó que cuando tuvo la oportunidad de protagonizar un proyecto en la televisión, un productor le solicitó que se operará algunas partes de su cuerpo, pues era uno de los requisitos para obtener el papel.

Y es que las fuertes revelaciones de la famosa surgió durante el programa "D Generaciones", donde confesó que hace algún tiempo diversos productores le habían mencionado que se tendría que operar sus atributos.

La actriz recordó que en su primer protagónico para una telenovela, se había operado los senos, pero al parecer la producción de aquel proyecto le habló a la famosa para decirle que se tenía que operar algunas partes de su físico.

La novia de Danilo Carrera comentó algunas desafortunadas experiencias que ha tenido en el medio de la farándula, pues algunos productores buscan la perfección de una mujer para que pueda aparecer en la pantalla chica.

La actriz rompe el silencio

Otra de las anécdotas que confesó la actriz Michelle Renaud, fue una ocasión que un productor le dijo que estaba algo cachetona y que así no servía para personificar el papel, a lo que la famosa le contestó que si no la requería era mejor retirarse para no estar perdiendo el tiempo.

Recordamos que la actriz hace un par de meses, confesó que se hizo una nueva operación, pero en esta ocasión se quitó los implantes, pues ahora luce un físico más saludable y sin recurrir al bisturí para mejor su apariencia física.

Actualmente Michelle Renaud se encuentra más feliz que nunca, pues luego de haber tomado la decisión de retirarse los implantes de seno, ahora disfruta compartir fotos de su físico, de igual forma comparte inspirados mensaje a las mujeres para que se sientan felices con sus cuerpos.

Foto: Instagram.