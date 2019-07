Michelle Renaud reaccionó ante la foto de la ex de Danilo Carrera (VIDEO)

Danilo Carrera y Michelle Renaud son sin duda alguna una de las parejas más populares del momento en el mundo de la farándula, pues todos se encuentran hablando de ellos después de verse involucrados en varios escándalos.

Cabe destacar que la pareja se conoció durante la grabación de la telenovela ‘Hijas de la luna’ donde eran pareja, pero aparentemente el romance fue tan fuerte que trascendió fuera de la pantalla.

Cabe destacar que Danilo Carrera recientemente había terminado una relación con Ángela Rincón, con quien incluso se casó, y ahora Michelle Renaud reaccionó a una publicación suya.

Hace unos días Ángela Rincón causó controversia con una de sus fotografías, pues apareció vestida de novia con la frase ‘Lo escucharon de mí primero #ReciénDivorciada’ celebrando que al fin se divorció de Danilo Carrera.

Ante esta polémica foto, Michelle Renaud ha dado una declaración acerca del comportamiento de la ex de su pareja referente a su divorcio, pues le envió un certero mensaje durante una entrevista.

“Yo creo que ella tendrá sus motivos para hacer las cosas, yo creo que lo hará de buena intención, no creo en nada distinto. En realidad, no puedo opinar nada al respecto porque no la conozco”.