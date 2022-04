Michelle Renaud presume su abdomen plano en bikini

No cabe duda que actualmente, Michelle Renaud es una de las actrices más populares del momento en la televisión mexicana, debido a los personajes que ha interpretado en melodramas de Televisa.

De acuerdo con información del portal Clase, la joven de 33 años y mamá del pequeño Marcelo, se ha convertido en una verdadera fan de los baños de hielo, terapia que abandera Wim Hof, el famoso Iceman.

Es frecuente ver a Michelle Renaud en su feed de Instagram, metida en tinas de agua con cubos de hielo, mientras recomienda a todos que lo incluyan en su rutina de vida, ya que de acuerdo a ella, es bueno para el sistema inmune y para el fortalecimiento del cuerpo.

Michelle Renaud aparece en bikini

Dueña de una esbelta figura, la actriz confesó que gracias a sus helados baños, ha logrado conservar la firmeza de su piel y eliminado la celulitis, la cual aseguró ha tenido que soportar hasta ahora.

"Te tonifica el cuerpo. Yo no he podido hacer ejercicios por mi trabajo. He ido muy poquito y aparte siempre hago piernas nada más", dice Michelle en el video, mientras muestra sus brazos y piernas.

Michelle Renaud recomienda el hielo



"Vean como te mantiene tonificado el abdomen, te ayuda a bajar grasa, te ayuda a quitar celulitis, además, te da muchísima energía para estar todo el día como con un rush de felicidad, supercontento, superpadre. Métanse a los hielos".

Mientras Michelle convencía a sus seguidores de tomar esta terapia con hielos, la actriz presumió su abdomen de infarto y su bien delineada figura que se robó los corazones de todos sus seguidores.

