Michelle Renaud presume foto con Osvaldo Benavides tras rumores de romance

Renaud presume foto con Osvaldo Benavides tras rumores de romance

Michelle Renaud ha dado de qué hablar desde que comenzaron a especular que se dio una nueva oportunidad en el amor, pues todo apunta que la actriz de telenovelas dejó en el pasado a Danilo Carrera para enfocarse en su relación amorosa con Osvaldo Benavides.

Y es que, la famosa ha sido muy reservada sobre su vida amorosa, incluso ha asegurado que se encuentra soltera y sin compromiso, pero el pasado fin de semana desató revuelo por la primera foto que compartió con el actor, además subió varios videos en sus historias de Instagram.

Recordamos que en La Verdad Noticias te dimos a conocer que captaron a Michelle con Benavides besándose y dándose cariñitos en público. La revista TVNotas dio a conocer aquellas fotografías que se volvieron tendencia en las redes sociales, aunque la famosa no habló sobre el tema.

Foto de Michelle Renaud con Osvaldo Benavides

Renaud presume foto con Benavides

A través de la cuenta de Instagram de la actriz, se puede apreciar la fotografía de los actores, quienes estaban muy bien acompañados con la presencia de James Murphy, un famoso DJ estadounidense. Por otro lado, compartió varios videos en sus historias de su perfil social.

En aquellos videos se puede apreciar que la famosa estaba celebrando un cumpleaños de una persona, pero lo que llamó la atención fue que también estuvo presente Osvaldo. Por otra parte, algunos famosos y seguidores no dudaron en reaccionar a la foto de Michelle con el actor.

La actriz y el actor causaron furor por un video en redes sociales

"Me encanta verlos juntos", "Qué viva el amor", "Qué guapos, me encantan". Fueron algunos comentarios de los usuarios, mientras que Renaud comentó en una ocasión que no busca pareja y dejó en claro que está en la etapa de su vida en la que está soltera, aunque no ha confirmado si tiene un romance con Benavides.

¿Cómo se llama el novio de Michelle Renaud?

Actriz de Televisa

La ex pareja de Danilo Carrera no ha dado detalles de su vida amorosa, aunque las recientes publicaciones que compartió con Benavides ha dejado intrigados a sus seguidores, quienes le han cuestionado si el actor es su nuevo novio, ya que han sido captados juntos en algunas ocasiones.

Cabe mencionar que la actriz Michelle Renaud protagoniza la telenovela "La Herencia", melodrama que se transmite de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm, por lo que está enfocada en aquel proyecto, aunque en sus tiempos libres disfruta viajar.

