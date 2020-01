Michelle Renaud mostró sus IMPLANTES como Dios la trajo al mundo

Michelle Renaud es una talentosa y popular actriz de Televisa, la cual ha protagonizado varias telenovelas, que la han destacado como una de las mejores mujeres de la televisión mexicana por su talento y belleza.

No es novedad que en varios de sus participaciones en la televisión ha hecho varias escenas subidas de tono en donde ha tenido que salir en paños menores y hasta sin ropa, claro, de la manera más profesional que se ha podido.

En eso sentido recientemente, Michelle Renaud platicó de cómo se hacen estas escenas en televisión, y mostró el ejemplo gráfico a través de su cuenta de Instagram, donde le rompió la ilusión a algunos de sus fanáticos, que seguramente se han deleitado con sus candentes imágenes en la tele.

Hay que destacar que desde que comenzó su carrera, Michelle Renaud ha cautivado a sus fans gracias a su talento y belleza, pero pocos se imaginarían por lo que tuvo que pasar recientemente, y se dedicó a exponerlo en su cuenta de Instagram.

Michelle Renaud se quitó los implantes

Con un largo mensaje Michelle Renaud dio a conocer que, luego de ver un video, decidió quitarse sus implantes del pecho, por temor a padecer molestias posteriores y por su propio bienestar, es por eso motivo que Michelle publicó una foto de ella desnuda exponiendo los resultados, luciendo, como siempre, muy bella.

Dentro del mensaje se podía leer algo así: “En un sueño me dijeron que tenía “veneno en el pecho” y me hizo mucho click así que le pedí señales a mi mamá y justo una amiga subió un video de que se había quitado los implantes por el “Breast Implant Illness” me impresionó que eran mis síntomas y en ese momento decidí quitármelos…”.

Cabe destacar que la estrella de “La reina soy yo” recalcó que no deseaba correr riesgos: “…el “Breast Implant Illness” me impresionó que eran mis síntomas, y en ese momento decidí quitármelos. Me siento más guapa que antes, porque me siento mucho mejor de salud, veo que varios de los síntomas se han ido, tengo más energía porque claro ¡ya no estoy intoxicada!”.

