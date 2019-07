Michelle Renaud habla de su POLÉMICO noviazgo con Danilo Carrera.

La actriz Michelle Renaud habló de manera reciente sobre su polémico noviazgo con el también actor Danilo Carrera, esto durante la alfombra roja de Disney On Ice en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Michelle Renaud habla de su POLÉMICO noviazgo con Danilo Carrera.

La guapa Michelle Renaud de 30 años de edad inició su acercamiento con Danilo Carrera de 30 años en el pasado mes de enero cuando se empezaron a mandar mensajes y él fue una pieza clave en apoyarla durante el proceso de divorcio de Josué Alvarado.

“Se acaba de dar mi relación con él. Sí me sorprendió, la verdad nunca pensé verlo más allá de un compañero o de una amistad, pero me trae muy feliz. Tengo novio, ¡qué oso! Hace mucho no decía eso y qué padre. El amor hay que trabajarlo para que sea propio y hay que estar pleno, con o sin pareja, pero ahorita que la tengo, estoy contenta”, aseguró Michelle Renaud.

Michelle Renaud deja clara la situación de su expareja

Además la talentosa actriz dejó ver su lado materno, pues lo que más le preocupa es poderle brindar a su hijo Marcelo un ejemplo digno, es por ello que trata de llevar una buena relación con su expareja.

Michelle Renaud habla de su POLÉMICO noviazgo con Danilo Carrera.

“Él es el vínculo más importante que vamos a tener porque ese nunca lo vamos a romper y claro que estoy contenta, porque veo que es un gran papá con él”.

Renaud dejó en claro que le ha explicado a su hijo la importancia de su trabajo y que a pesar de la separación puede tener una relación sana con su padre.

Te Puede Interesar: Michelle Renaud defiende su noviazgo con Danilo Carrera ante las críticas.

“Soy de la idea de que quiero darle el mejor ejemplo a mi hijo, creo que (lo hago al ser) una mujer empoderada, que trabaja, que se da tiempo con su familia, que también se lo da para ella misma, que hace deporte… así que cuando tengo un distanciamiento con mi hijo, por hacer algo que me nutre, ni siquiera genera culpa, sino es padre que vea que se pude”, explicó.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos