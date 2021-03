Michelle Renaud está dispuesta a todo con tal de tener otro bebé

La estrella de telenovelas, Michelle Renaud de 32 años reveló durante una entrevista que quiere cumplir sus deseos de tener otro hijo lo más pronto posible.

Michelle ya tiene un niño llamado Marcelo Alvarado de 4 años, que es fruto de su ex matrimonio con Josué Alvarado; y constantemente la actriz comparte lo feliz que le hace ser mamá, aunque sabe que no todo es maravilloso siempre, sí disfruta cada una de las etapas de la maternidad.

Por lo cual, en una entrevista con el programa “Hoy”, Renaud confesó que está dispuesta a probar cualquier método para tener otro bebé, y no descarta incluso la fecundación in vitro y la adopción.

“Podría ser, sí, yo estoy abierta a todo, in vitro, adoptar, a conseguirme un novio, a ver al ex novio. ¡Ay, sí!, a lo que sea, yo estoy abierta a lo que Dios quiera, mira, yo dispongo con una sonrisa y es lo único que puedo hacer”, declaró la famosa ex miembro de “Rebelde”.

Renaud afirma que aunque sabe que un hijo es un reto, espera pronto poder darle un hermano o hermana a su primogénito Marcelo, sin importar si ella tenga o no pareja.

Danilo Carrera no quería hijos pronto con Michelle Renaud

Hace poco Michelle Renaud y Danilo Carrera terminaron su noviazgo, a pesar de que ambos aún siguen muy enamorados. Y es que la famosa pareja, decidió separarse por tener planes de vida diferentes.

Michelle está enfocada en su faceta como mamá, y está lista para tener otro hijo lo más pronto posible, para que sus hijos no tengan una gran diferencia de edades/Foto: Mamás Latinas

Como sabemos, la actriz desea convertirse pronto en madre de nuevo, mientras que el actor que tiene la misma edad que ella, quería enfocarse en su carrera y por el momento no deseaba hijos hasta en unos años más.

Por lo tanto, los artistas de Televisa decidieron ponerle fin a su romance, y aunque aún se tienen mucho cariño, cada quien tomó su propio camino.

¿Crees que Michelle Renaud muy pronto se llegue a embarazar o logre adoptar un bebé? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

