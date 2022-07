Michelle Renaud es criticada por permitir que su hijo reciba terapia de hielo

La actriz Michelle Renaud ha quedado en medio de duras críticas ya que mostró cómo su hijo, que actualmente tiene cinco años, tuvo una terapia de hielos. Algo que sorprendió al público ya que antes ella había confesado que la toma como parte de su rutina de belleza y aseguró que es el secreto de su buen cuerpo.

Esto lo comentó en una de sus publicaciones en traje de baño, en la que compartió que este procedimiento lo complementa con un estilo de vida saludable y del ejercicio. Se le denomina como crioterapia de cuerpo entero y consiste en que debes remojar todo el cuerpo en agua con hielos por cinco segundos.

Ella asegura que es gracias a esta terapia que su cuerpo libera más endorfinas y es más feliz. Además, otro de los beneficios es que la ayuda a mantener su peso ideal. Conoce más de la actriz en La Verdad Noticias.

“Desde que me meto a los hielos soy otra, no puedo dejar de bailar y de reír porque me llenan de endorfinas”.