Michelle Renaud enseña su “Desnudo total” en instagram

Michelle Renaud es una talentosa y popular actriz de Televisa, la cual ha protagonizado varias telenovelas, y entre ellas ha hecho varias escenas subidas de tono en donde ha tenido que salir en paños menores y hasta sin ropa.

Es por ello que Michelle Renaud platicó de cómo se hacen estas escenas en televisión, y mostró el ejemplo gráfico a traves de su cuenta de instagram, donde le rompió la ilusión a algunos de sus fanáticos, que seguramente se han deleitado con sus candentes imágenes en la tele.

Michelle Renaud muestra su desnudo

Resua que para poder hacer estas pequeñas escenas Michelle Renaud utiliza un short color nude que gracias a la ayuda de post producción hace que se vea como si no estuviera, es decir, como si no tuviera ropa.

Es por ello que Michelle Renaud envió un mensaje a sus seguidores para que no se dejen engañar, pues no todo lo que hay en televisión es real, y no solo en las telenovelas, sino en los programas en general.

“No todo es lo que parece, ni en la tele, ni en la vida”, dejó como enseñanza la sexy actriz Michelle Renaud.

Michelle Renaud Ruesga es una actriz mexicana que tiene 31 años de edad, nacida el 9 de septiembre del 88 y que lleva varios años casada con josue Alvarado, Michelle Renaud tiene un hijo llamado Marcelo, y además la actriz ha sido varias veces ganadora al premio Tvynovelas por su trabajo actoral.

Michelle Renaud ha participado en producciones de Televisa como “La Reina soy yo” “hijas de la luna” “pasión y poder” entre muchas otras, y su carrera le ha dado más de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, quienes siempre se deleitan con las sexis fotogradias que publica la actriz.

