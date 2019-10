Michelle Renaud en bikini MODELA al estilo Victoria Secret ¿Da la talla?(VIDEO)

La actriz Michelle Renaud es una de las chicas más bellas del espectáculo en México, pues con su belleza y talento ha sabido conquistar a los televidentes mexicanos a través de la actuación y las redes sociales.

Recientemente Michelle Renaud ha causado furor en su cuenta oficial de Instagram mediante un video que acaba de publicar y aparece mostrándose de una manera atrevida junto otra conocida actriz.

No es para menos que mediante el video, las actrices de la exitosa telenovela Rebelde incendiaran las redes sociales al modelar unos sensuales trajes de baño que en tan poco tiempo han logrado obtener más de medio millón de reacciones y cientos de comentarios.

Michelle Renaud en bikini MODELA al estilo Victoria Secret ¿Da la talla?(VIDEO)

Se trata de Michelle Renaud y Zoraida Gómez, quienes formaron parte hace 15 años del elenco de la exitosa telenovela juvenil de Televisa llamada “Rebelde”, quien al jugar a modelar al estilo de las famosas pasarelas de Victoria Secret, han incendiado las redes sociales.

En el polémico video que es una locura en el Instagram ambas actrices mexicanas se muestran muy sensuales en exquisitas prendas de playa en lo que Michelle Renaud describió así: “Cuando juegas a que eres modelo de Victoria Secret . �������� Etiqueta a tu amig@ con l@ qué haces pasarelas en el baño.�� @zoraidagomezmx jaja @flordesaracho quería pero ya nos había bulleado y no se podía retractar jaja”.

Tal parece que la radiante novia del actor ecuatoriano Michelle Renaud se ha tomado un momento de ocio para jugar junto a sus amigas a que eran una de las majestuosas modelos de las famosas pasarelas de la marca Victoria Secret.

Cabe destacar que en el vídeo también aparece la actriz mexicana Florencia de Saracho, quien se atraviesa en varias ocasiones, pero luciéndose más cubierta de ropa que sus amigas y entre todas han causado polémica, pues no a todos les pareció acertado el vídeo por lo que no faltó la persona que no tardó en criticar a Renaud por compartir un material así en sus redes, que están expuestas a menores de edad.