Michelle Renaud desea tener hijos con Danilo Carrera ¿Estará embarazada?

Fue a la mitad del pasado mes de junio cuando tras varios meses de rumores sobre un romance entre Michelle Renaud y Danilo Carrera, que tuvieron que salir a confirmar mediante un fotografía que fue compartida por ambos actores en sus redes sociales. Ahora la guapa actriz Michelle Renaud se ha mostrado con mayor soltura y recientemente dejó ver que desearía tener hijos con el galán originario de Ecuador.

Fue durante un encuentro que tuvo con la prensa en donde Michelle Renaud de 30 años de edad aceptó ante los medios de comunicación que tiene un gran deseo por ser madre de nueva cuenta, tener hijos con Danilo Carrera; pero sabe que por ahora no es el momento porque desea seguir disfrutando de su relación y de sus planes en su carrera.

“Se me hace muy pronto para saber, o sea sí quiero ser mamá de más hijos, por supuesto. Si es con Danilo, sería yo la mujer más… Me encantaría no conocer a nadie más y que mi relación con Danilo funcionara y claro que tener familia, pero ahorita todavía no estamos en ese canal”, detalló a medios como Eden Dorantes.

Michelle Renaud demuestra su gran amor por Danilo Carrera

La guapa actriz Michelle Renaud dejó en claro que su expareja Josué Alvarado no tiene inconveniente alguno con que ella tenga una relación sentimental con el actor Danilo Carrera de 30 años de edad.

"Creo que quiere lo mejor para la mamá de su hijo y todos sabemos que una mamá feliz y enamorada es una mejor mamá. Eso es lo que soy ahora, soy una mujer feliz, que trabaja, que hace deporte, que estoy al cien por mi hijo y eso yo creo que cualquier papá lo podría valorar”, precisó la actriz Michelle Renaud.

Lo enamorada que se encuentra la actriz lo deja claro que puede en su cuenta de Instagram, como lo hizo hace poco menos de 24 horas, en una imagen que ya cuenta con más de 225 mil reacciones y con más de 1,500 comentarios.

